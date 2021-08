Przemysław Czarnek odniósł się do apelu przewodniczącego PO Donalda Tuska, który zaapelował do rządu o "działania na rzecz budowy konsensusu wokół kryzysu migracyjnego". – Władza, ale także my wszyscy, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby rozmawiać serio, poważnie i odpowiedzialnie o tym, jak zapobiec temu kryzysowi, jak pomóc tym osobom i jak zabezpieczyć nasze granice – powiedział w nagraniu wideo były premier. Odniósł się w ten sposób do kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, gdzie już trzeci tydzień koczuje grupa uchodźców.

Szef MEiN, podobnie jak inni politycy PiS, krytykują z góry pojednawcze słowa Tuska. Czarnek skoncentrował się na antenie TVP1 na przypomnieniu pierwszego kryzysu migracyjnego, który dotknął państwa UE w 2015 roku.

Przemysław Czarnek o apelu Tuska: "To dla niego niewygodny temat"

– Jako "prezydent Unii Europejskiej" jest współodpowiedzialny za potężny kryzys migracyjny, który nastąpił w Europie Zachodniej, którego skutki będą opłakane w kolejnych dziesięcioleciach – zaznaczył szef MEN. Czarnek przyznał, że dla Tuska jest to dziś temat niewygodny. – Nie dziwię się, że takie ogólne hasełka tylko wygłaszał – dodał.

W okolicy Usnarza Górnego (woj. podlaskie), na granicy polsko-białoruskiej - po stronie Białorusi - od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców z Bliskiego Wschodu. Osoby te nie są wpuszczane do Polski - granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze. Migranci nie chcą też wracać na Białoruś. Pogranicznicy nie wyrażają też zgody na dostarczenie im artykułów pierwszej potrzeby: namiotów, żywności, leków. Polski rząd zaoferował pomoc humanitarną, ale Białoruś odmówiła zgody na wpuszczenie konwoju.

Komisja Europejska stanęła w kryzysie migracyjnym po stronie Polski. Straż Graniczna podkreśla, że obecnie największa presja na polsko-białoruskiej granicy jest na ok. 180-kilometrowym lądowym odcinku chronionym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej. Na granicy decyzją polskiego rządu trwa budowa 2,5-metrowego płotu.

RadioZET.pl/PAP