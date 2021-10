Czarnek o "potężnym ataku na rodzinę". Takie działania zapowiada w szkołach

Przemysław Czarnek w trakcie debaty z okazji Dnia Praw Rodziny podkreślił, że - jego zdaniem - od strony edukacji ważne jest wzmacnianie przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie".

Czarnek: atak na rodzinę jest potężny

- Ten przedmiot może spełniać jeszcze lepszą rolę niż spełniał do tej pory. I dlatego wpisaliśmy go jako zasadniczy punkt naszej polityki oświatowej, po drugie uruchomiliśmy odpowiednie szkolenia podyplomowe dla nauczycieli, właśnie wychowania do życia w rodzinie, w ośrodkach doskonalenia nauczycieli - powiedział.

Według szefa resortu edukacji "atak na rodzinę jest tak potężny, że dzieciom w szkole należy się porcja informacji prawdziwych o rodzinie". Stwierdził, że tylko rodzina spełnia trzy zasadnicze funkcje: prokreacyjną, opiekuńczą i wychowawczą. - Bez rodziny nie ma przyszłości - dodał.

Wskazał, że zadaniem przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" jest promowanie rodziny. W jego opinii ważne jest przekonywanie młodych ludzi, że "opłaca się zakładać rodzinę, opłaca się wstępować w związek małżeński, opłaca się mieć dzieci".

Zrobiliśmy pierwsze kroki, żeby "Wychowanie do życia w rodzinie" było bardziej popularne. Do tej pory było tak, że na ogół ten przedmiot mógł być umieszczony na początku albo na końcu zajęć w planie lekcji. Teraz daliśmy dyrektorom szkół i radom pedagogicznym pełną swobodą w tym względzie. Chcemy zachęcać młodzież i dzieci do tego, żeby brały udział w tych zajęciach Przemysław Czarnek

Przekazał też, że trwa dyskusja o wydzieleniu odrębnej dyscypliny nauk o rodzinie. - Po to, żeby prostować wszystkie te fałsze, kłamstwa na temat rodziny, które w ostatnim czasie w Polsce i na świecie są bardzo mocno popularyzowane - powiedział Czarnek.

RadioZET.pl/PAP(K. Kropiwiec)