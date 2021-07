Przemysław Czarnek, minister edukacji, zapowiedział, że od września najbardziej prawdopodobny jest powrót do nauki stacjonarnej. Dodał, że rząd ma gotowe scenariusze na wypadek wystąpienia czwartej fali zakażeń.

Koronawirus spowodował niepewność wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Pomimo małej liczby nowych przypadków COVID-19 w tygodniach wakacyjnych, rośnie obawa o powrót do obostrzeń jesienią. Rząd ostrzega przed wariantem Delta, który jest najgroźniejszy spośród znanych odmian wirusa SARS-CoV-2.

Na antenie radiowej Jedynki minister edukacji przyznał, że w przypadku nadejścia czwartej fali pandemii, która byłaby tak silna jak trzecia, możliwe jest wprowadzenie nauczania hybrydowego lub zdalnego. - Przygotowujemy każdy możliwy scenariusz. W tym momencie najbardziej prawdopodobny jest oczywiście powrót do szkół w systemie stacjonarnym – powiedział Czarnek.

Szczepienia dla uczniów w szkołach?

Jednocześnie zaznaczył, że jeżeli byłoby zagrożenie ze strony koronawirusa, wówczas możliwe jest także nauczanie hybrydowe. Rozważane jest również to, by "dzieci, które będą zaszczepione, nie były liczone do tej 50-procentowej puli obecnych w szkole".

Czarnek podkreślił, że kierowany przez niego resort nie kontroluje już procesu szczepienia nauczycieli. - W systemie, który my mieliśmy i przygotowaliśmy, (...) wówczas około 70 procent nauczycieli skorzystało ze szczepienia specjalnie dla nich przygotowanego - tłumaczył.

Minister był również pytany o kontrolę szczepień wśród uczniów: - Dziś uczniowie szczepią się w systemie ogólnopopulacyjnym. Natomiast ten pierwszy, drugi i trzeci tydzień września po powrocie do szkoły nam będzie pokazywał, ilu uczniów jeszcze chce się zaszczepić. Będziemy zbierać informacje i wówczas na wniosek dyrektorów, jeśli będą mieli takie życzenie, będziemy przeprowadzać punkty szczepień w szkołach.

Z powodu zniesienia obostrzeń uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w ostatnich tygodniach zakończonego w czerwcu poprzedniego roku szkolnego. Wcześniej do szkół mogli uczęszczać tylko uczniowie z najmłodszych klas szkoły podstawowej.

RadioZET.pl/Polskie Radio