Polemika z głupotą bezpotrzebnie ją nobilituje. Jeśli mają jakiekolwiek zarzuty, to proszę do prokuratury – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Tak skomentował zarzuty posłanek Koalicji Obywatelskiej, które w ostrych słowach rozprawiały się z promocją przez MEiN podręcznika do nowego przedmiotu, Historii i Teraźniejszości (HiT).

Przemysław Czarnek odnosił się w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia do zarzutów posłanek KO, dotyczących promowania podręcznika do historii i teraźniejszości autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, a zarazem blokowania dwóch pozostałych.

Minister edukacji i nauki stwierdził, że nie będzie rozwijał komentarza, gdyż "polemika z głupotą bezpotrzebnie ją nobilituje".

"Zarzuty? Proszę do prokuratury". Czarnek odpowiada posłankom opozycji

- Jeśli mają jakiekolwiek zarzuty, to proszę do prokuratury – uciął Czarnek. - Nie będę komentował słów takich jak "ściek", bo tak o prof. Roszkowskim, wybitnym historyku, znakomitym autorze wielu podręczników, mówiła posłanka Nowacka – powiedział minister.

Wyjaśnił natomiast, że pozostałe z podręczników do nowego przedmiotu wpłynęły do resortu później, stąd nie mają jeszcze opinii. - Podręcznik prof. Roszkowskiego wpłynął do ministerstwa na początku maja i przez ponad półtora miesiąca trwała procedura jego dopuszczenia do użytku, co ostatecznie stało się 1 lipca. Drugi podręcznik WSiP wpłynął dopiero 22 czerwca i został już przekazany recenzentom, a trzeci z podręczników wpłynął dopiero teraz, 5 lipca – wyjaśnił Czarnek.

- Jakim cudem w jednym czasie mielibyśmy wydawać zgody na użytkowanie, skoro podręcznik Roszkowskiego był opiniowany przez ponad półtora miesiąca. Tak samo będą opiniowane te podręczniki – komentował minister.

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny. Wprowadzany będzie w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023 w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym. Od 1 września 2022 r. historia i teraźniejszość będzie klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. HiT obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Do tej pory złożono trzy podręczniki. Pierwszy, "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979" autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, przedstawiony został przez Wydawnictwo Biały Kruk Sp. z o.o. Drugi wniosek, 22 czerwca 2022 r., złożyły Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.". Autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adama Cisek. Trzeci wniosek złożyło Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia". Podręcznik napisali Joanna Niszcz i Stanisław Zając.

RadioZET.pl/PAP