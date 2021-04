Dyrektor zakazał uczniom używania symbolu błyskawicy. Dostał medal od Czarnka

Dariusz Jakóbek zabronił używania w aplikacji Teams, z której uczniowie korzystali podczas zdalnej nauki, symboli o charakterze politycznym lub wulgarnym. Jedna z maturzystek z liceum dyrektora została ukarana tzw. punktami ujemnymi, bo nie zastosowała się do nowego regulaminu i pozostawiła błyskawicę kojarzącą się ze Strajkiem Kobiet w polu swojego zdjęcia profilowego w szkolnej aplikacji.

Prawnicy podkreślali, że taki ruch to ograniczanie wolności i praw uczniów w demonstrowaniu poglądów. Po nagłośnieniu sprawy wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka zawiesiła dyrektora łódzkiego liceum za wewnętrzny regulamin, który miał naruszać prawa i dobro ucznia. Skierowała również wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z "uchybieniem godności nauczyciela" przez Jakóbka.

Dariusz Jakóbek odznaczony przez Przemysława Czarnka. W jego szkole karano za używanie symbolu błyskawicy

W sporze tym w obronę dyrektora łódzkiego liceum wziął minister edukacji Przemysław Czarnek. Na antenie TVN24 podkreślił "doskonałe zachowanie" Jakóbka. - Będę chciał uhonorować w związku z tym za walkę z ideologizacją dzieci - powiedział. - Fatalne zachowanie organu prowadzącego. Kierujemy zawiadomienie do prokuratury, podejrzewając przekroczenie uprawnień prezydenta miasta w związku z zawieszeniem dyrektora za to, że walczy o to, żeby dzieci się uczyły, a nie były ideologizowane w szkole – dodał minister.

Szef MEiN słowa dotrzymał. W czwartek na Twitterze resortu edukacji poinformowano, że Przemysław Czarnek odznaczył dyrektora XXXIV LO Dariusza Jakóbka medalem Komisji Edukacji Narodowej za "szczególne zasługi dla oświaty i wychowania". Medal Komisji Edukacji Narodowej to najwyższe odznaczenie w polskiej oświacie. Ustanowiono go na pamiątkę powołania KEN 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja była tzw. centralnym organem władz oświatowych.

Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnica już tydzień temu odniosła się do decyzji Czarnka o uhonorowaniu dyrektora. "Panie Ministrze @CzarnekP. Proszę mnie nie straszyć. Tak, szkoła powinna być apolityczna, ale nie ma mojej zgody na karanie uczniów naganą, wydaleniem ze szkoły. Szkoła powinna być otwarta i tolerancyjna, nastawiona na dialog i dyskusję. Ale rozumiem, że popiera Pan karanie uczniów" - napisała na Twitterze.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/TVN24/PAP/Twitter.com/MEiN