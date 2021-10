Nie mniej niż 300 zł na ucznia do każdej szkoły – Przemysław Czarnek ogłosił na konferencji prasowej otwarcie naboru wniosków w programie Laboratoria Przyszłości. Szef MEiN wyjaśnił, że do podstawówek trafią pieniądze na zakup m.in. drukarek 3D.

Przemysław Czarnek wraz z pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyną Orłowską ogłosił na konferencji prasowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach koło Warszawy otwarcie naboru wniosków do rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

– Chcemy w każdej szkole podstawowej stworzyć Laboratoria Przyszłości, czyli nowoczesne pracownie robotyczne i techniczne, aby dzieci mogły odkrywać w sobie talenty i rozwijać je w ten sposób – powiedział szef MEiN. Wskazał, że wiele dzieci chciałoby rozwijać talenty w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami, w dziedzinach cyfrowych i związanych z robotyką.

Przemysław Czarnek ogłosił nowy program: Nie mniej niż 300 zł na ucznia

Minister Czarnek przypomniał, że dwa tygodnie temu uruchomiony został program Laboratoria Przyszłości, w którego ramach około 1 mld zł trafi do szkół podstawowych w całym kraju na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego umiejętności przyszłości uczniów. Chodzi m.in. o drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań czy o stacje lutownicze. Na liście jest 175 pozycji.

– Dziś otwieramy nabór, zachęcamy wszystkie szkoły i organy je prowadzące do zgłaszania się po pieniądze – powiedział i zapewnił, że program adresowany jest do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Nabór wniosków dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów potrwa do 15 listopada. Nabór dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego nastąpi w kolejnej turze.

– Będzie troszeczkę poślizgu, jeśli chodzi o szkoły niepubliczne, bo czekamy na uchwalenie ustawy, która da podstawę prawną do tego, żeby wydatkować środki – wyjaśnił minister edukacji i nauki. Czarnek dodał, że pieniądze zostaną tak rozdysponowane, że do każdej szkoły, która zgłosi uczestnictwo w programie, trafi nie mniej niż 300 zł na ucznia.

RadioZET.pl/PAP