Przemysław Czarnek przyłapany. Jego limuzyna gnała aż 180 km/h

Rządowa limuzyna Przemysława Czarnka złamała przepisy ruchu drogowego. Jak ustalił "Fakt", samochód z ministrem edukacji i nauki pędził trasą z Lublina do Warszawy aż 180 km/h. Na drogach ekspresowych obowiązuje limit prędkości do 120 km/h.

Przemysław Czarnek w poniedziałek 24 stycznia przebywał z wizytą w Lublinie. Minister edukacji i nauki prowadził wykłady, odwiedził biuro poselskie w rodzinnym mieście oraz Wojskową Komendę Uzupełnień – podał "Fakt".

Rządowa limuzyna Przemysława Czarnka pędziła aż 180 km/h

Szef MEiN jeszcze tego samego dnia wrócił do Warszawy. Po ministra przyjechał czarny rządowy mercedes. Jak ustalił "Fakt", auto jeszcze w 2017 roku znajdowała się we flocie samochodów SOP. "Z Czarnkiem w środku limuzyna pędzi 180 km/h na godzinę, przekraczając dopuszczalną prędkość na trasie o kilkadziesiąt kilometrów" – czytamy.

Według Google Maps trasę między Lublinem a Warszawą po drodze ekspresowej S17 pokonuje się w dwie godziny. Kierowcy Czarnka - zgodnie z ustaleniami "Faktu" - zajęło to niecałe 90 minut.

Czarnek: Nauka zdalna wraca do szkół

Przemysław Czarnek poinformował we wtorek wieczorem, że od najbliższego czwartku uczniowie klas 5-8 podstawówek oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych, czyli do 27 lutego. Naukę stacjonarną mają kontynuować natomiast uczniowie klas od I-IV oraz uczniowie zerówek.

– Jesteśmy pełni nadziei, że z końcem lutego, czyli wraz z zakończeniem ferii, wszyscy spokojnie wrócimy do nauki stacjonarnej, bo ten szczyt piątej fali będzie przypadał za 2-3 tygodnie – zapowiedział szef resortu edukacji i nauki.

RadioZET.pl/Fakt