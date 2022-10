Przemysław Czarnek znów się zagotował. "Przecież to jest skandal"

Akademia Kopernikańska to pomysł PiS na wzmocnienie polskiej nauki za granicą. Rocznie ma kosztować 25 mln złotych. Opozycja, a także część środowiska naukowego, krytykuje decyzję o powołaniu nowej instytucji. Jej głównym obrońcą jest za to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Na krytykę odpowiedział w najnowszym wywiadzie dla "Wprost".

Przemysław Czarnek broni decyzji o utworzeniu Akademii Kopernikańskiej, która ma być miejscem współpracy polskich i zagranicznych naukowców. Przeciw był Senat, a opozycja punktuje wady tego pomysłu. Wśród głównych zarzutów wymieniano upolitycznienie oraz dublowanie kompetencji już istniejących instytucji.

- Akademia Kopernikańska nie zastąpi żadnej instytucji w Polsce. Ma być wzmocnieniem polskiej nauki i pokazaniem Mikołaja Kopernika jako najsłynniejszego polskiego naukowca. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika będzie kształciła elity, które w przyszłości wezmą odpowiedzialność za losy polskiego społeczeństwa i polskiej nauki - zachwalał akademię minister Czarnek na wrześniowym forum ekonomicznym w Karpaczu.

Czarnek broni Akademii Kopernikańskiej

Szef MEiN po raz kolejny zabrał głos w tej sprawie w wywiadzie dla “Wprost”. Tym razem odpowiedział na zarzut, że jest to kosztowna inwestycja. – Jeśli opozycja nie zauważa, że 25 mln zł to jest nic przy działaniach, które podejmujemy, to można zapytać, gdzie jest logika? Dajemy ogromne pieniądze np. niewielkiej mniejszości niemieckiej na naukę języka niemieckiego, który zna z domu, a żałujemy 25 mln na promocję Kopernika, jego polskości i dźwignięcie polskiej nauki przy jego pomocy? Przecież to jest skandal – oburzał się Przemysław Czarnek.

Minister nie zgadza się również, że nowa instytucja będzie upolityczniona. - Domyślam się, że Akademia Kopernikańska byłaby upolityczniona, gdyby oni powołali tę instytucję. My nie podchodzimy do sprawy w taki sposób - zapewnił w wywiadzie dla “Wprost”.

Dziennikarka zwróciła uwagę ministrowi, że Akademię Kopernikańską krytykują też naukowcy m.in. z Rady Narodowego Centrum Nauki. W liście otwartym zwrócono uwagę, że nowa instytucja tak naprawdę zastępuje Polską Akademię Nauk, ponieważ powiela jej kompetencje.

- Akademia Kopernikańska nie ma nic wspólnego z Polską Akademią Nauk. Nikt nie likwiduje PAN-u. Nie ma nawet najmniejszych założeń tego rodzaju. Jest kilkadziesiąt instytutów Polskiej Akademii Nauk, które działają na najwyższym, światowym poziomie, kilkadziesiąt następnych funkcjonuje na przyzwoitym, a są też takie, które sobie nie radzą - przekonywał Czarnek.

Dodał, że “Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, która będzie funkcjonowała w ramach Akademii Kopernikańskiej, to miniaturka uczelni wyższej, przeznaczona wyłącznie do kształcenia elit. Nie stwarza żadnego zagrożenia dla kogokolwiek”.

Zwolennikiem utworzenia nowej instytucji jest też prezydent Andrzej Duda. - Do promocji polskiej nauki w świecie, mam nadzieję, przyczyni się nowo powołana z tej okazji Akademia Kopernikańska i planowany na luty 2023 roku (wraz z jej inauguracją - red.) pierwszy Światowy Kongres Kopernikański, który będzie miał miejsce w Toruniu – powiedział Duda 7 października podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zgodnie z ustawą Akademię Kopernikańską będzie tworzyło sześć izb: Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Izba Nauk Medycznych, Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Izba Filozofii i Teologii, Izba Nauk Prawnych i Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej.

“Nowa instytucja będzie realizować program obejmujący m.in.: finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród kopernikańskich czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej” - informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

RadioZET.pl/"Wprost"/PAP