Przemysław Czarnek włączył się do dyskusji na temat forsowanego przez jego resort projektu Lex Czarnek 2.0. To kolejna próba zwiększenia nadzoru MEiN nad dyrektorami szkół - ostrzegają nauczyciele, uczniowie i samorządowcy, którzy sprzeciwiają się zmianom. Krytycy projektu uważają, że nowe przepisy mają na celu upolitycznienie szkół.

Pierwsza wersja - zwana "Lex Czarnek" - została w marcu zawetowana przez Andrzeja Dudę. Czarnek zapowiadał wówczas, że do Sejmu wróci nowelizacja projektu. Tak też się stało. Po długiej i burzliwej debacie podczas środowego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dokument został skierowany do dalszych prac.

Czarnek uderza w opozycję. "Dlaczego nie chcecie, by rodzice wiedzieli?"

Temat wrócił po kilku dniach. Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak udostępniła w niedzielę na Twitterze wpis dotyczący. uroczystości Wszystkich Świętych, w którym odniosła się do "niewoli ekologizmów" oraz "mordowaniu najsłabszych".

"Niedługo Święto Wszystkich Świętych. Zaprośmy ich do domów, na polskie ulice. Niech oczyszczą je z niewoli ekologizmów, haseł mordowania najsłabszych, demoralizowania ludzi. Wyrzućmy do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami. Wolność, a nie niewola jest nam dana od Boga" - napisała kurator Nowak.

W odpowiedzi na jej tweet, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Barbara Nowacka ostrzegła przed tzw. "Lex Czarnek". "Pytacie, co złego w »Lex Czarnek« - otóż to, że władza w szkole zamiast do rodziców, pedagogów czy społeczności szkolnej, wpadnie w ręce osób walczących z wiedzą, nauką i wolnością. Przecież to nie niedopatrzenie, że nadal jest kuratorem" - czytamy.

"Proszę przekazać panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że poprzez »Lex Czarnek 2«, PiS próbuje zrobić go w bambuko. Wyrzucili jego projekt" - napisała w kolejnym wpisie Barbara Nowacka. Jak oceniła "oni go zwyczajnie oszukują".

Do słów Nowackiej odniósł się niedzielę na Twitterze minister edukacji i nauki, pytając, co jest w tym złego, że organizacje pozarządowe pokażą, czego chcą uczyć dzieci w szkołach?. "Dlaczego nie chcecie, by rodzice wiedzieli na co uczęszcza dziecko?" - zapytał minister edukacji i nauki.

Jak podkreślił minister Czarnek "w Polsce mamy wolność, w tym religijną - przyznawania się do poglądów religijnych i ich publicznego wyznawania". Przypomniał, że to gwarantuje obywatelom Konstytucja.

