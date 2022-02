Przemysław Czarnek zdradził w rozmowie z "Super Expressem", że w żonie Katarzynie zakochał się od pierwszego wejrzenia. Para poznała się, kiedy szef MEiN był jeszcze młodym chłopakiem.

Przemysław Czarnek wyjawił, jak poznał żonę. "Jest lepiej, niż było"

- Jeździłem do Włoch na wakacje do Milano Marittima i pracowałem tam kilka lat z rzędu. Przez 5 lat pracowałem w hotelu Perez. Tego ostatniego roku przyjechała do sąsiedniego hotelu Ambra właśnie Kasia. Wpadliśmy sobie tam w oko - opowiadał Czarnek.

Początek znajomości nie był łatwy dla obojga, ponieważ stale się mijali. - Trudność polegała na tym, że ja miałem pracę wieczorną, a Kasia przedwieczorną - mówił "SE" szef MEiN.

Zakochani jednak się nie zniechęcili. - Wieczorami nie mogliśmy się spotykać, ale to się jakoś nawiązało. Ona wróciła wcześniej do Polski, a ja byłem do tego stopnia zakochany, że skróciłem dwa tygodnie swój pobyt we Włoszech, co kosztowało mnie 1 mln lirów włoskich, a zatem 2 tys. zł. Ha, ha! To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo. Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i kontynuować naszą znajomość - relacjonował polityk.

- Tak to się zaczęło, a potem się to rozwijało. Ja byłem na 5. roku studiów, a Kasia na 4. roku studiów, jak braliśmy ślub - dodał.

Minister edukacji zdradził, że wiosną para będzie obchodzić 22. rocznicę ślubu. - W maju będzie 22 lata po ślubie, a jest lepiej, niż było – podsumował Czarnek.

fot. Facebook.com/wwwsepl

RadioZET.pl/"Super Express"