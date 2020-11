Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był w piątek gościem Radia Gdańsk. Podziękował m.in. nauczycielom, dyrektorom i środowisku nauczycielskiemu za wkład w nauczanie zdalne. - Mamy pełną świadomość, że jest to praca trudniejsza niż w systemie stacjonarnym - powiedział na antenie.

Jak dodał, "rząd przeznaczył miliard złotych w ciągu zaledwie kilku miesięcy tego roku na informatyzację szkół i placówek oświatowych". - W ramach tego miliarda są również te 300 mln, które właśnie przekazujemy do samorządów na refundację kosztów informatycznych ponoszonych przez nauczycieli pracujących w trybie nauki zdalnej - tłumaczył Czarnek.

- Zależy nam na tym, by nauczyciele dokonywali dalszych zakupów, by nauka zdalna była bardziej efektywna. Ta praca jest tak specyficzna, ważna dla uczniów i wymaga dodatkowych nakładów i je refundujemy. [...] Pieniądze mogą trafić na słuchawki, statywy, lepsze oprogramowanie, szybszy internet - wszystko, czego nauczyciele potrzebują do takiej pracy - podkreślił.

Przemysław Czarnek o zmianie podstawy programowej. Jan Paweł II w kanonie lektur

Przemysław Czarnek zapowiedział również zmiany w kanonie lektur, które mają być "ewolucyjne". Jak zaznaczył, "trzeba wymagać, oczywiście stosując sprawiedliwy system ocen". - To jest w szkole naturalne. To, że będą lektury łatwiejsze, nie jest właściwym kierunkiem - zaznaczył. Dodał, że wszelkie zmiany będą konsultowane ze środowiskami nauczycielskimi.

- Są obszary, w których widzę bardzo dużą pustkę, choćby to dziedzictwo wielkiej myśli filozoficznej i społecznej Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych, czy najwybitniejszego z rodu Polaków. Świadomość jego wielkiej myśli i oddziaływania tej wielkiej myśli filozoficznej, społecznej, katolickiej przez niego współtworzonej, jest na bardzo niskim poziomie. [...] A jest to źródło i kopalnia przepotężnej wiedzy o społeczeństwie i człowieku. To też powinno być wprowadzone do kanonu lektur. Nie zapowiadam jakiejś rewolucji, ale zdecydowane postawienie również na ten kierunek - mówił w Radiu Gdańsk Czarnek.

Szef MEN pytany był też o zmianę podstawy programowej. Minister zaznaczył, że resort musi przystąpić do tych prac "bardzo spokojnie". - Będziemy mieć więcej czasu, ale wszystko skonsultujemy ze środowiskiem nauczycielskim. Od wiosny przyszłego roku będziemy nad tym pracować - zaznaczył minister.

Czarnek tłumaczył też w Radiu Gdańsk kwestie dotyczące nauki patriotyzmu i historii. - Świadomość tożsamości jest kluczem, by ciągłość historyczna została przekazana. Świadomość, że jesteśmy uczestnikami pewnej międzypokoleniowej sztafety od 1054 lat, jest konieczna. Do tego służyły i służą zmiany, które zostały przeprowadzone w ministerstwie edukacji w ciągu ostatnich 5 lat. Wcześniej nie można było zorganizować nauki historii, by tożsamość historyczną, narodową uzyskać. Dziś godzin historii jest więcej. Jesteśmy też przed weryfikacją podręczników klas trzecich i czwartych szkół ponadpodstawowych - podkreślił.

