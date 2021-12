Przerażające dane o zgonach z Ministerstwa Zdrowia. Ile osób było zaszczepionych?

W środę padł niechlubny rekord pandemii. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 29 064 osób. To najwyższa liczba w czwartej fali epidemii. W ciągu doby zmarło 570 chorych z COVID-19. To również najwięcej w obecnej fali. Rzecznik resortu zdrowia przekazał, jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o śmierć wśród zaszczepionych i niezaszczepionych.

Koronawirusem zaraża się coraz więcej osób. Obecnie w Polsce trwa apogeum czwartej fali, a w szpitalach przybywa chorych z COVID-19. Rzecznik resortu zdrowia mówił podczas briefingu prasowego, że pacjenci, którzy źle się czują, wciąż zwlekają z zawiadomieniem pogotowia. - Niestety, jeżeli decydujemy się wezwać karetkę, to decydujemy się zdecydowanie za późno. Stąd niejednokrotnie sytuacja kończy się tragicznie – zaznaczył Wojciech Andrusiewicz.

Fatalne dane z Ministerstwa Zdrowia dotyczące zgonów. Ile osób było zaszczepionych?

Rzecznik MZ mówił, że "na 570 zgonów, 427 to osoby niezaszczepione". - W okolicach 75 proc. osób, które nie poradziły sobie z chorobą, są to osoby niezaszczepione. Pośród 143 osób zaszczepionych, podkreślam - w pełni zaszczepionych, 106 osób to były osoby, które były dotknięte wielochorobowością, czyli miały przynajmniej dwie inne choroby współistniejące - podkreślił.

- Wiek osób zaszczepionych, które nie poradziły sobie z covidem, które miały te choroby współistniejące, to ponad 77 lat, czyli są to głównie osoby starsze – poinformował podczas briefingu Andrusiewicz. Podał także, że ostatniej doby na 1800 wyjazdów karetek do pacjentów covidowych, 1200 to wyjazdy do osób z obniżoną saturacją.

Wzmożone kontrole sanepidu

Rzecznik przekazał, że od środy ruszają wzmożone kontrole inspekcji sanitarnej w sklepach, hotelach i lokalach gastronomicznych. To efekt ogłoszonych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego bardziej restrykcyjnych obostrzeń. - Rano główny inspektor sanitarny miał odprawę z wojewódzkimi inspektoratami sanitarnymi i tutaj kategoryczne wskazanie, że od dzisiaj będą również bardziej wzmożone kontrole inspekcji sanitarnej na terenie całego kraju – poinformował Andrusiewicz.

- To nie są kontrole dotyczące indywidualnych osób, bo tym zajmuje się policja, czy przestrzegamy obowiązku noszenia maseczek, zachowania dystansu. To są kontrole podmiotów gospodarczych, to są kontrole sklepów, hoteli, lokali gastronomicznych – doprecyzował.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka