Dłuższa przerwa świąteczna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 już pewna. Rozbrat z nauką potrwa w wybranych szkołach aż 17 dni, do 6 stycznia. Decyzje w sprawie zależą od dyrekcji poszczególnych szkół.

Przerwa świąteczna rozpocznie się w tym roku wyjątkowo wcześnie. Ostatnie zajęcia przewidziano na piątek, 20 grudnia. Poniedziałek, 23 grudnia, będzie już dniem wolnym. Wigilie klasowe odbędą się wcześniej, w piątek.

Decyzję w sprawie przedłużenia ferii świątecznych podejmą dyrektorzy szkół. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej zakłada, że przerwa świąteczna trwa do 31 grudnia. Może się okazać, że niektórzy uczniowie wrócą do nauki tuż po Nowym Roku, w czwartek 2 stycznia. Najwięcej „laby” będą mieli w tych szkołach, w których dyrekcja wydłuży wolne, aż do święta Trzech Króli. W tym roku przypada ono w poniedziałek.

To nie koniec dobrych wieści dla uczniów. Już 13 stycznia rozpoczną się kolejne ferie, zimowe. Dwutygodniowe wolne (do 26 stycznia) dotyczy szkół w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

Tydzień później na wolne wyruszą w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. Od 27 stycznia wolne będą mieli uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Jako ostatni na ferie wyruszą uczniowie z w. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego (10-23 lutego).

RadioZET.pl/Onet.pl/Gov.pl