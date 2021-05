Przez powrót do szkół będzie czwarta fala? "Lekki wzrost zachorowań"

Minister zdrowia w Radiu Plus zwrócił uwagę, że "powrót uczniów do szkół to nie jest tylko kwestia tego, że dzieci się spotykają w budynku i tam jest okazja do transmisji wirusa, ale mamy też całą otoczkę z tym związaną, czyli wożenie dzieci do szkoły, przemieszczanie się samodzielne dzieci, zwiększone zagęszczenie".

– Więc jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego, że ta liczba (zakażeń - red.) wzrośnie, ale my w tej chwili mamy już zbudowane naturalne bariery przed wirusem, przypominam o wyszczepieniu nauczycieli, o tym że ponad 50 proc. naszej populacji jest już uodporniona i to nie tylko ze względu na szczepienia, ale ze względu również na przechorowanie – powiedział Adam Niedzielski.

– Nie spodziewamy się tutaj czwartej fali. Widzimy, że są różne scenariusze, one są wrażliwe na poziom zaszczepienia, ale ta dynamika szczepień realizowanych pod nadzorem pana ministra (Michała - red.) Dworczyka jest naprawdę satysfakcjonująca i raczej takiego ogromnego ryzyka fali nie widzimy – powiedział. Zaznaczył, że należy jednak się liczyć z lekkim wzrostem zachorowań.

Powrót wszystkich dzieci do szkół w maju

Przemysław Czarnek pytany we wtorek, czy resort planuje zrewidować plany dotyczące przywracania nauki stacjonarnej, odpowiedział: "Nie, sytuacja pandemiczna zdaniem służb medycznych, sanitarnych i epidemiologicznych pozwala na stopniowy powrót do szkół, także roczników starszych. Dodał, że nauka stacjonarna jest zawsze lepsza niż zdalna.

W ubiegłym tygodniu we wtorek w całym kraju do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego – zerówki i inne formy wychowania przedszkolnego, od 19 kwietnia działają w całym kraju stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha.

Od 17 maja uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od 31 maja wszyscy uczniowie i słuchacze będą się już uczyć stacjonarnie w szkołach i placówkach.

RadioZET.pl/PAP