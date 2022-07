"Przez wiele lat poniżano naród polski". Kaczyński o rządach poprzedników

Jarosław Kaczyński na konwencji w Ostrowcu Świętokrzyskim podsumowywał sukcesy, jakie osiągnął obóz Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem lidera PiS rządy jego poprzedników sprowadzały się do darwinizmu społecznego. - Nasi poprzednicy sprowadzali politykę do walki o byt. [...] Poniżano naród polski - powiedział prezes Kaczyński.

- Myśmy powiedzieli sobie w naszych programach, które przygotowywaliśmy, kiedy byliśmy w opozycji, że doprowadzimy do tego, że Polska będzie inna w swoim kształcie społecznym. I kiedy szedłem tutaj i słyszałem "twoja wina, twoja wojna", to pomyślałem, że chętnie "winę" za zmianę tego systemu biorę na siebie, choć jest to nie tylko moja "wina" – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w niedzielę w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kaczyński uderza w PO

Dodał, że wielu osobom było dobrze w dawnym systemie, bo "w mętnej wodzie doskonale ryby łowili".

- A kiedy woda została przeczyszczona, jeszcze niedostatecznie, ale jest już czystsza, i okazało się, że liczą, to jest im trudniej. I oni nas za to nienawidzą, naprawdę nas nienawidzą. Jak ktoś nie wierzy, niech posłucha wczorajszej konwencji PO w Radomiu – stwierdził Jarosław Kaczyński.

- Powiedział, że zdaje sobie sprawę, że "są tam tacy, których nie da się naprawić", ale są tacy, którzy "może zmienią zdanie i do nich się zwracamy". - Na czym polegało usprawiedliwienie tamtej polityki? Polegało na twierdzeniu, że innej polityki się nie da prowadzić, że "pieniędzy" nie ma i nie będzie, że nie ma guzika, który można naciskać, żeby ceny spadały. Teraz ten pan, którego nazwiska nie chcę wypowiadać, odkrył ten guzik, bo powiedział, że jak dojdą do władzy, to zniknie inflacja – stwierdził prezes PiS.

"Polityka darwinizmu społecznego"

Według prezesa PiS, polityka prowadzona w Polsce po 1989 roku, "po części nawet w deklaracjach, w szczególności formacji liberalnych, a już na pewno w praktyce", była polityką nie tyle liberalizmu, "co po prostu darwinizmu społecznego", sprowadzającego życie społeczne do walki o byt.

Kaczyński podkreślił, że trzeba było odrzucić tę praktykę, która dzieliła społeczeństwo i wprowadzała jego znaczną część w bardzo trudną sytuację. - Ale to nie wszystko. Trzeba było odrzucić także tę pedagogikę. Bo w Polsce przez wiele, wiele lat - i zresztą w wielu wypadkach trwa to dalej, bo przecież mamy wolność słowa, wolność nauczania, uprawiano pedagogikę wstydu. Poniżano naród polski. Szerzono ojkofobię, czyli niechęć, nienawiść do własnego narodu, pogardę do siebie samych - powiedział.

- Temu myśmy się przeciwstawili i przeciwstawiamy się nadal, i będziemy się przeciwstawiać - zaznaczył lider PiS.

RadioZET.pl/PAP