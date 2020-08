Policja ze Strzyżowa przekazała, że stosunkowo błahy powód omal nie skończył się tragedią. 29-latek chciał zasnąć około godz. 21 w czwartek. Z równowagi wybudził go dźwięk kosiarki sąsiada.

Mężczyzna sięgnął po broń i wyskoczył do sąsiada. Oddał strzał ostrzegawczy, a następnie wycelował w człowieka.

Według ustaleń policji „"rozzłoszczony postanowił uciszyć sąsiada, a jednocześnie dać mu nauczkę”.

Ubrany jedynie w bieliznę, z pistoletem w ręku, ruszył w stronę sąsiada. Najpierw wystrzelił w górę, a następnie wycelował broń w koszącego. Zaskoczony mieszkaniec Pstrągówki rzucił się na napastnika, powalając go na ziemię. Jednak dopiero z pomocą członka rodziny udało mu się obezwładnić agresora i utrzymać go do czasu przyjazdu policji