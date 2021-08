22-latek zginął na własnej posesji. Doszło do "niekontrolowanego wybuchu"

Eksplozja miała miejsce we wtorek ok. godz. 16.30 w budynku gospodarczym na terenie oddalonej od innych zabudowań posesji w Pszczewie (woj. lubuskie). O tragedii powiadomiła służby rodzina 22-latka, który na skutek silnego wybuchu zginął.

Pszczew. 22-latek zginął na swojej posesji. Doszło do "niekontrolowanego wybuchu"

Na miejscu przez wiele godzin prowadzone były oględziny, a także inne czynności pod nadzorem prokuratora. Brali w nich udział policjanci i saperzy. - Najprawdopodobniej doszło do niekontrolowanego wybuchu - przekazał w rozmowie z TVN24 sierż sztab. Mateusz Maksimczyk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

- Na miejscu zdarzenia znaleziono kilka przedmiotów, co do których było uzasadnione podejrzenie, że mogą to być materiały wybuchowe z czasów II wojny światowej. Mówię o podejrzeniu, bo to może tylko potwierdzić analiza balistyczna. Przedmioty te zostały zabezpieczone przez służby - przekazał natomiast (także cytowany przez TVN24) prok. Gospodarek.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 22-latek był pasjonatem historii i zajmował się zbieraniem militariów. Śledztwo w opisanej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, która wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/tvn24.pl