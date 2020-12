W Puławach doszło do wybuchu gazu w jednym z domów jednorodzinnych. Pod gruzami strażacy znaleźli ciało kobiety. Trwają poszukiwania jeszcze jednej osoby.

Do wybuchu doszło w jednym z domów przy ulicy Krótkiej w Puławach. - Prawdopodobnie doszło do wybuchu gazu. To najprawdopodobniej gaz z sieci, bo tam jest sieć gazowa, teoretycznie nie powinno być tam butli - powiedział bryg. Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Portal lublin112.pl opublikował w mediach społecznościowych nagranie z miejsca wybuchu. Widać na nim, że dom uległ niemal całkowitemu zawaleniu. Siła wybuchu uszkodziła linię energetyczną. Część okolicznych domów jest bez prądu.

W domu znajdowały się trzy osoby. Jedna wydostała się na zewnątrz, była przytomna, została przewieziona do szpitala. - Odnaleziono ciało starszej kobiety. Według naszych informacji pod gruzami powinna być jeszcze jedna osoba - dodał bryg. Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

RadioZET.pl/PAP/Dziennik Wschodni