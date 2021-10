Z rzeki Narew w Pułtusku wyłowiono w godzinach porannych ciało dziecka. Według najnowszych ustaleń to dziewczynka w wieku 5 lat. Kilka kilometrów od tego miejsca, w miejscowości Strzyże, wyłowiono drugie ciało - ok. 39-letniej kobiety. Wiadomo już, że to mieszkanki gminy Pułtusk. Wszystko wskazuje na to, że utonięcia mogą mieć ze sobą związek.