Zabójstwo 40-latka na osiedlu. Napastnik miał pomylić go z kimś innym

O śmiertelnym ataku nożownika w Pułtusku pisaliśmy w poniedziałkowy wieczór na RadioZET.pl. 40-letni mężczyzna został ugodzony nożem na ul. Widok około godz. 20:00. Do ataku doszło przed klatką schodową na jednym z blokowisk. Cios okazał się śmiertelny i pomimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

Pułtusk. 40-latek zabity na osiedlu. "Napastnik go pomylił"

Niedługo po tragicznym zdarzeniu policja zatrzymała podejrzanego. - Zatrzymany został 53-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu pułtuskiego, który jest podejrzewany o zaatakowanie 40-latka i zadanie mu ciosu nożem - przekazała kom. Milena Kopczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

"Sprawca został zatrzymany, a funkcjonariusze jeszcze w poniedziałkowy wieczór i noc przesłuchiwali świadków oraz dokonali oględzin miejsca zabójstwa. Zabezpieczone zostały ślady zdarzenia" - informował z kolei lokalny portal pultusk24.pl.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal RadioZET.pl, wynika, że 40-latek został zaatakowany, bo napastnik pomylił go z kimś innym. Tego samego wieczora nieznane osoby miały uszkodzić obiekt będący własnością 53-latka, który w napadzie agresji wybiegł do nich uzbrojony w nóż. 40-latek, który padł ofiarą napastnika, nie miał nic wspólnego ze zdarzeniem.

Służby jak dotąd nie potwierdziły tych informacji. Wszystkie okoliczności są obecnie wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.

