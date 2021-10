Policja podała, że w sobotę około godz. 10 z Narwi w miejscowości Strzyże (gm. Pokrzywnica) wyłowiono zwłoki kobiety i dziecka. Według serwisu Pułtusk24.pl 39-latka i 5-letnia dziewczynka to mieszkanki jednej z wsi w okolicach Pułtuska.

"Tragedia, która w nocy lub nad ranem wydarzyła się nad Narwią to samobójstwo rozszerzone" - przekazał serwis. Dziennikarze serwisu również napisali: "To, co się zdarzyło, przeraża. Nawet twardzi policjanci, pracujący przy sprawie, po zobaczeniu zwłok dziewczynki, uronili łzę".

Ciała matki i córki w Narwi. W poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok

Zastępczyni prokuratora rejonowego w Pułtusku Monika Kosińska-Kaim w rozmowie z PAP powiedziała, że przy zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów.

Jak dodała Kosińska–Kaim ciała są zabezpieczone, a na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Czynności na miejscu zdarzenia zostały wykonane przez prokuratora z udziałem biegłego lekarza.

Sierż. Renata Soból z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku przekazała, że "wcześniej policja nie otrzymała żadnego zgłoszenia o zaginięciu dziecka, również okoliczne jednostki nie miały takiego zgłoszenia". Sprawą zajmuje się pułtuska prokuratura.

Masz myśli samobójcze? Nie jesteś sam

Nigdy nie opuszczaj osoby, która chce popełnić samobójstwo. Jeśli podejrzewasz, że bliska osoba może próbować targnąć się na swoje życie, nie zostawiaj jej samej. Usuń z jej otoczenia alkohol, leki, ostre obiekty, które mogłyby być użyte podczas próby samobójczej.

Zadzwoń na infolinię dla osób w kryzysie i szukaj pomocy u lekarza lub w poradni zdrowia psychicznego.

Gdzie osoby będące w kryzysie samobójczym mogą szukać pomocy?

Centrum Wsparcia: 800 70 2222

Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

www.liniawsparcia.pl

www.pokonackryzys.pl

Numer alarmowy: 112.

RadioZET.pl/Pultusk24.pl/PAP