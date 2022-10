Putin jest w stanie użyć broni jądrowej? Tylu Polaków obawia się ataku

Władimir Putin regularnie grozi Zachodowi użyciem broni nuklearnej. Czy faktycznie byłby w stanie się do tego posunąć? Wirtualna Polska opublikowała sondaż na temat obaw Polaków względem działań Rosji. Choć ponad połowa z nich uważa, że do ataku jądrowego ze strony Kremla nie dojdzie, takie obawy ma ok. 38 proc. badanych.

Władimir Putin może użyć broni atomowej przeciw Zachodowi? Tego nie wiadomo, ale Wirtualna Polska opublikowała we wtorek sondaż United Survey, który zbadał obawy Polaków wobec ewentualnych działań rosyjskiego dyktatora i jego świty.

Putin użyje broni jądrowej? WP publikuje sondaż nt. obaw Polaków

"Jakie jest Pana/i zdaniem prawdopodobieństwo użycia broni jądrowej przed Rosję?" - takie pytanie zadano uczestnikom badania. Jako "zdecydowanie wysokie" oceniło 11,8 proc. z nich, a 26 proc. wybrało odpowiedź "raczej wysokie". To co prawda mniejszość, ale liczna, bo łącznie takie obrotu spraw boi się prawie 38 proc. Polaków.

Więcej było jednak osób przekonanych, że Rosja nie skorzysta jednak z najgroźniejszej z dostępnych broni. 40,4 proc. ankietowanych było zdania, że prawdopodobieństwo takiego ruchu jest "raczej niskie", a 12,5 proc., że "zdecydowanie niskie". 9,3 proc. respondentów nie miała wyrobionej opinii na ten temat.

Putin i Miedwiediew grożą Zachodowi

Putin co jakiś czas grozi państwom zachodnim, że jego kraj użyje broni jądrowej, którą posiada. Tak mówił m.in. we wrześniu, gdy ogłaszał częściową mobilizację do armii. - Jeśli nasza integralność terytorialna będzie zagrożona, Rosja użyje wszelkich dostępnych środków, to nie jest blef - zapowiedział wówczas.

Podobnie wypowiadali się także inni rosyjscy politycy, m.in. były prezydent Dmitrij Miedwiediew. Jego zdaniem "pomysł, by ukarać kraj, który ma największy arsenał nuklearny, jest absurdalny", bo "potencjalnie stwarza zagrożenie dla istnienia ludzkości".

