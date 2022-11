Putin ma plan wobec Polski. "Widzimy, jak działa. Musimy być przygotowani"

Władimir Putin prowadzi wojnę klasyczną w Ukrainie, a wojnę hybrydową chyba z całym światem, a na pewno ze swoimi sąsiadami. Zdajemy sobie sprawę, że (Putin – przyp.red.) dąży do destabilizacji państwa i musimy być przygotowani na różne warianty – powiedział we wtorek w Radiu Plus Maciej Wąsik.

– Widzimy, w jaki sposób działa, widzimy jak działał na Białorusi, widzimy, że mamy tę białoruską stronę zabezpieczoną i mamy przesłanki ku temu, żeby twierdzić, że taka sytuacja może także zdarzyć się w obwodzie kaliningradzkim – dodał wiceszef MSWiA.

Kryzys na granicy polsko-rosyjskiej?

Wąsik zapytany, czy istnieją konkretne informacje wywiadowcze, które świadczą o możliwej fali migracji z kierunku kaliningradzkiego, czy jest to jedynie odpowiedź na możliwość lądowania w Kaliningradzie samolotów z Syrii, Turcji i Białorusi, zaznaczył, że jeżeli istnieje ryzyko, że może dojść do zagrożenia granicy strefy Schengen, to Polska jako kraj graniczny musi temu przeciwdziałać.

Wiceminister dodał również, że od dawna planowano budowę perymetrii na granicy z polsko-rosyjskiej. – Podjęliśmy także decyzję o postawieniu zapory z drutu ostrzowego. Robi to w bardzo szybkim tempie wojsko. W przeciągu najbliższych 10 miesięcy chcemy mieć tę zaporę perymetryczną, czyli cały system kamer, czujników, wykrywaczy ruchu, ciepła – mówił.

Szef MON Mariusz Błaszczak w wywiadzie dla Polskiego Radia Olsztyn podkreślił, że "województwo warmińsko-mazurskie jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski ze względu na sąsiedztwo z obwodem kaliningradzkim".

– Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wynikających z prób odtworzenia imperium rosyjskiego przez Putina. Też mamy świadomość, że kryzys migracyjny w ubiegłym roku spotęgowany na granicy polsko białoruskiej został zaplanowany na Kremlu. To było preludium do ataku na Ukrainę – stwierdził wicepremier.

Nasz sondaż: Polacy za budową zapory na granicy z Rosją

Jak wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET, większość Polaków, bo aż 63,8 proc., jest za budową tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Przeciwko takiemu pomysłowi opowiada się 22,8 proc. ankietowanych. Jedynie co siódmy Polak nie ma w tej sprawie zdania.

Najwięcej zwolenników budowy zapory jest wśród wyborców obozu rządzącego — aż 93 proc. Natomiast wyborcy opozycji są podzieleni w tej sprawie. W tej grupie badanych budowę popiera 48 proc. ankietowanych, przeciwko niej jest 36 proc., a 16 proc. nie ma zdania.

RadioZET.pl/PAP