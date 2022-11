Putin straszy atomem. Zapytaliśmy szefa BBN, czy zagrożenie jest realne

W środę rano Gościem Radia ZET był nowy szef BBN Jacek Siewiera. Rozmowa Bogdana Rymanowskiego dotyczyła między innymi wojennej sytuacji w Ukrainie i rosyjskich gróźb użycia broni jądrowej.

Putin straszy atomem. Czy zagrożenie jest realne?

– Czy Putin użyje broni atomowej? Jak pan patrzy na te sprzeczne informacje? Na początku było straszenie, teraz mamy umiarkowane oświadczenie rosyjskiego MSZ, że "jesteśmy przeciwko wojnie nuklearnej, bo ona zniszczy cały świat" – dopytywał Bogdan Rymanowski.

– Warto tutaj spojrzeć na lata 80. i czas zimnej wojny. W tamtym okresie po obu stronach "żelaznej kurtyny" były prowadzone gry wojenne i symulacje jądrowe. Każda ze stron zrozumiała, że wykorzystanie broni jądrowej jako środka rażenia nie prowadzi do zwycięstwa. W wojnie jądrowej nie ma zwycięzców – powiedział szef BBN.

– Zakładam, że jednak Putin jest racjonalny w wykorzystywaniu środków, choć zbrodniczych i nielegalnych – ocenił Jacek Siewiera. – Rozumie, że użycie broni jądrowej byłoby przekroczeniem granicy, która zaszkodzi Federacji Rosyjskiej – dodał.

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje irańskimi dronami

– Atak dronów zniszczy Ukrainę? – zapytał Rymanowski. – Ryzyko jest bardzo realne. Tą metodą Rosja może zniszczyć ludność cywilną państwa ukraińskiego. Rosja nie radzi sobie ze zniszczeniem sił zbrojnych ukraińskich – skomentował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jego zdaniem kontrofensywa ukraińska powoli, ale jednak przesuwa się naprzód. – To nie jest jeszcze żaden punkt zwrotny w wojnie, w kategoriach ściśle strategicznych – powiedział Jacek Siewiera i dodał, że "być może do końca roku uda się osiągnąć punkt zwrotny, ale okupione jest to ceną życia cywilów i ryzykiem eskalacji, z którym wszyscy musimy się mierzyć".

RadioZET.pl