"Putin to terrorysta. To jest atak nuklearny na nas wszystkich, giną ludzie"

- Władimir Putin to terrorysta. Z reżimem putinowskim nie ma i nie będzie negocjacji - mówił w rozmowie z Radiem ZET ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

- Władimir Putin to terrorysta [...] Dzisiejsze ataki na cele cywilne jeszcze bardziej nas w tym utwierdzają - komentował w rozmowie z Radiem ZET ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Ambasador zaapelował, aby Rosja została uznana na forum międzynarodowym za państwo terrorystyczne. - Nie poddamy się i nie damy się zastraszyć - podkreślił.

Ambasador Ukrainy w Polsce: Władimir Putin to terrorysta

Wasyl Zwarycz przekonywał, że Ukraina potrzebuje jeszcze więcej pomocy wojskowej. - Trzeba jeszcze więcej sankcji. Jest tego za mało. Potrzebujemy systemów obrony przeciwrakietowej. To jest ocalenie żyć ludzkich - apelował.

NA ŻYWO: Rosja masowo ostrzelała miasta Ukrainy. "Pierwszy odcinek. Będą kolejne"

- To co Putin teraz czyni, to też jest atak nuklearny na nas wszystkich. Giną ludzie. Ginie infrastruktura, zniszczenia są olbrzymie. Będziemy potrzebowali dużo czasu, środków i woli, żeby te zniszczenia odbudować.

Zdaniem ukraińskiego ambasadora trudno powiedzieć, czy Putin będzie chciał użyć broni atomowej, bo "nikt nie wie, co jest w jego szalonej głowie".

W poniedziałek 10 października doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, w Zaporoże oraz w miasta obwodów dniepropietrowskiego i mikołajowskiego. O wybuchach i uruchomieniu systemów obrony przeciwrakietowej informowały władze lokalne i regionalne m.in. we Lwowie, Tarnopolu i Chmielnickim.

RadioZET.pl