- Rosjanie wciąż są mocarstwem nuklearnym. Moim zdaniem, co prawda jest mało prawdopodobne, ale wciąż jest „na stole” użycie taktycznej broni jądrowej - powiedział w czwartek generał dywizji Piotr Błazeusz, zastępca szefa Sztabu Wojska Polskiego.

Gen. dyw. Błazeusz wziął udział w panelu “Jak pokonać Rosję”, który otworzył konferencję Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Arka Strategiczna w Warszawie. Według zastępcy szefa sztabu Wojska Polskiego Rosjanie planowali od miesięcy inwazję “i musieli się spodziewać i przygotować na ewentualne konsekwencje”.

- Prawdopodobnie zaskoczyła ich wielkość sankcji oraz skala, ale na pewno przygotowywali się na to. Rosjanie totalnie lekceważą straty w ludziach, jakie ponoszą i dlatego morale ich armii jest takie niskie. Tak samo nie przejmują się ponoszonymi stratami w sprzęcie - mówił generał Błazeusz.

Zdaniem zastępcy szefa sztabu WP Rosjanie wciąż mają bardzo duże rezerwy sprzętowe, ale nie jest to sprzęt już tak nowoczesny, jak ten, którego teraz używają. - Rosjanie mogą szybko poprawić uzupełniania i logistykę. Mogą po prostu rozkazać prywatnym firmom przerzucić się na zaopatrywanie wojska. Najgorsze jest dalej to, co jest na stole - ostrzegł generał.

Generał Błazeusz ostrzegł, że Rosjanie mogą nadal próbować ataków pod fałszywą flagą, by zrzucić winę na stronę ukraińską. Jako zagrożenie realne, ale mało prawdopodobne, wskazał również atak jądrowy. - Rosjanie wciąż są mocarstwem nuklearnym. Moim zdaniem, co prawda jest mało prawdopodobne, ale wciąż jest „na stole” użycie taktycznej broni jądrowej - powiedział.

fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Konferencja PISM Arka Strategiczna jest poświęcona strategii w wojnie z Rosją. Składa się z paneli i wystąpień ekspertów i polityków. W czwartek na konferencji przemawiał premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że należy zniszczyć potencjał ekonomiczny Rosji, aby pomóc Ukrainie w zwycięstwie. Wydarzenie, któremu patronuje prezydent Andrzej Duda, potrwa do piątku.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK

