Wypadek na S1. "Trzy osoby zginęły w zderzeniu opla i skody, do którego doszło w niedzielę rano w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 nieopodal lotniska w Pyrzowicach" - potwierdziła policja. Trzecia ofiara to pasażer opla, którego ratownicy musieli wydostać ze zmiażdżonego samochodu. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Na miejscu wypadku nadal pracują policjanci pod nadzorem prokuratora kom. Paweł Łotocki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie

Droga może pozostać zablokowana nawet do późnego popołudnia.

Do zderzenia opla corsy i skody superb doszło krótko po dziewiątej rano w pobliżu węzła drogowego Lotnisko, gdzie droga ekspresowa S1 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 913.

Dramatyczny wypadek na S1 koło lotniska. Nie żyją trzy osoby

Ze ustaleń policjantów wynika, że jadący od strony autostrady A1 w kierunku Siewierza opel corsa prawdopodobnie poruszał się z nadmierną prędkością - kierowca stracił panowanie nad samochodem, doprowadzając do zderzenia z jadącą prawidłowo skodą superb.

Na miejscu zginęli kierowca opla corsy i pasażerka skody. Kolejna osoba - pasażer corsy - była zakleszczona w zmiażdżonym samochodzie. Gdy ratownikom udało się wydostać poszkodowanego z wraku auta, lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Do szpitala trafił natomiast ranny kierowca skody.

Do niedzielnego wypadku doszło w pobliżu węzła drogi S1, z którego korzystają m.in. pasażerowie niedalekiego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice, nieopodal autostrady A1. Droga została w tym miejscu zablokowana w obu kierunkach. Wytyczono objazd drogą krajową nr 78, łączącą Siewierz z Tarnowskimi Górami.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Będzin 112/Mysłowiece 112/Facebook