To był szok. Mieszkaniec wrocławskiego osiedla udał się z samego rana do toalety w swoim mieszkaniu, a tam znalazł...pytona królewskiego, ukrywającego się w spłuczce - poinformowali lokalne media. Do sieci trafiły zdjęcia z interwencji strażaków, którym udało się odłowić gada dopiero po 6 godzinach.