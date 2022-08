RCB: Zagrożenie osuwiskami w dwóch regionach. Centrum Geozagrożeń wydało ostrzeżenia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało na Twitterze ostrzeżenie wydane przez Państwową Służbę Geologiczną (PSG) – Centrum Geozagrożeń. Służby apelują o czujność do mieszkańców Małopolski i południowej części województwa śląskiego, których budynki stoją na terenie osuwiskowym.

Alert RCB. Zagrożenie osuwiskami w dwóch województwach

RCB wskazuje, by zwracać uwagę na to, czy na ścianach budynków nie pojawiają się pęknięcia, a same budowle nie znajdują się na podłożu, w którym zauważyć można szczeliny i zapadnięcia gruntu. Ponadto należy zwracać uwagę, czy linie energetyczne i gazociągi nie zostały uszkodzone, a także na ilość wód gruntowych i ewentualne zmiany poziomu wody w studiach.

Według prognoz IMGW na Śląsku i w Małopolsce można spodziewać się kolejnych intensywnych opadów deszczu przekraczających w sumie w ciągu tygodnia 150 mm. "Charakter opadu, z jakim mamy w ostatnich dniach do czynienia, wpływa bardzo niekorzystnie na stabilność stoków zbudowanych z osadów mało skonsolidowanych, które w wyniku nagłego nawodnienia powodują powstawanie spływów błotnych, błotno-gruzowych i płytkich osuwisk. Jest to rodzaj ruchów masowych o wysokiej prędkości przemieszczania się i może spowodować poważne straty, a także stanowić realne zagrożenie dla ludzi" – ostrzegło Centrum Geozagrożeń.

We wtorek RCB wysłało alert do odbiorców w części woj. małopolskiego i śląskiego, w związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Służby ostrzegły też przed możliwymi gwałtownymi wezbraniami rzek. Zaapelowały do mieszkańców tych rejonów o to, by przygotowali się na ewentualne podtopienia, a także śledzili komunikaty pogodowe.

Wtorkowy komunikat RCB skierowany został do mieszkańców powiatów śląskich: bielskiego i miasta Bielska-Białej, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego oraz małopolskich: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, miasta Nowego Sącza, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego.

RadioZET.pl/RCB/PAP