Czarny początek tygodnia. Utonęło kilka osób

Wczoraj utonęły trzy osoby. Jedna osoba utonęła w Świebodzinie (województwo lubuskie), jedna w Nieznamierowicach (województwo mazowieckie) i jedna w Elblągu (województwo warmińsko-mazurskie). Od 1 kwietnia utopiło się już 305 osób.

RCB alarmuje

„Pamiętajcie, że każda woda to żywioł – niebezpieczny i nieprzewidywalny. Dlatego spędzając gorące dni nad zbiornikami wodnymi, nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa. #wakacje #lato #pogoda #bezpieczeństwo” – poinformowało na Twitterze RCB.

RCB przestrzega, by nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i po środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratowników oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

RadioZET.pl/PAP