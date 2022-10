RCB rozsyła nowe alerty. "Zakaz wchodzenia do wody na plażach"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało w niedzielę wiadomość SMS do mieszkańców Gdyni, Gdańska i Sopotu ostrzegającą przed planowaną na poniedziałek neutralizacją niewybuchów zalegających w Zatoce Gdańskiej. To ostatni dzień rozplanowanej na tydzień operacji.

Operacja neutralizacji groźnych pozostałości po II wojnie światowej rozpoczęła się we wtorek 4 października. Niewybuchy są systematycznie rozbrajane, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa codziennie informuje o kontynuacji prac.

Nowe alerty RCB. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody

W niedzielę RCB przesłało właścicielom telefonów komórkowych mieszkającym w Gdyni, Gdańsku i Sopocie informację dotyczącą prac, które będą prowadzone w Zatoce Gdańskiej.

"Uwaga! W poniedziałek od godz. 8 do 16 neutralizacja niewybuchu. Zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich na odcinku: Babie Doły-Gdańsk Westerplatte. Śledź komunikaty" - przekazało RCB w przesłanym alercie.

Operacja potrwa do poniedziałku 10 października. Do wydobycia przez Nurków Minerów z 13. Dywizjonu Trałowców z Gdyni były: dwie miny morskie typ GC, ważące po blisko 1000 kg, które zalegają na podejściu do portu w Gdyni oraz trzy bomby lotnicze o wadze około 500 kg, zlokalizowane wewnątrz portu.

W promieniu 750 metrów od niewybuchów zlokalizowanych wewnątrz portu obowiązuje strefa bezwzględnego zakazu przebywania ludzi na otwartym terenie (tarasy, dachy, balkony, chodniki, ulice itp.). W tym czasie dopuszcza się przebywanie ludzi w budynkach, jednak z dala od okien i powierzchni przeszklonych.

RadioZET.pl/PAP/Twitter