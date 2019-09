Czarna seria nad wodą. Nie żyje kilka osób

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zgodnie ze wstępnymi danymi KGP w czerwcu w całym kraju utopiło się 120 osób, w lipcu – 71 osób, a w sierpniu – 68.

RCB alarmuje

RCB w związku z utonięciami przypomina o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą, takich jak zakaz wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających, zakaz skakania do wody w nieznanych miejscach.

Wskazuje również, że należy pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Przestrzega ponadto przed wypływaniem daleko od brzegu na dmuchanym materacu i zaleca, aby zawsze stosować się do poleceń ratowników. Nie należy też wchodzić do wody, kiedy jest się rozgrzanym przez słońce.

RadioZET.pl/RCB/PAP