Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła SMS-owe alerty w związku z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy mogą rozpędzać się do 90 km na godzinę. W czwartek 30 czerwca czekają nas ponadto burze i opady gradu.

Alert RCB znowu działa. W czwartek 30 czerwca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła SMS-owe z ostrzeżeniem przed niebezpieczną pogodą. Nie chodzi tylko o kulminację upałów i temperatury przekraczające 35 stopni Celsjusza. W kilku województwach sytuacja pogodowa będzie miała gwałtowny przebieg.

"Uwaga! Dziś i w nocy (30.06/1.07) lokalnie ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które możne porwać wiatr" - SMS o takiej treści otrzymali dziś mieszkańcy dziewięciu województw.

W czwartek prognozowane są ponadto burze i bardzo silne opady deszczu - lokalnie nawet do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Dzisiejsze alerty RCB dotyczą mieszkańców województw:

opolskiego,

dolnośląskiego - powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, Wrocław, wrocławski, ząbkowicki;

łódzkiego - powiaty: bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, Łódź, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski;

kujawsko-pomorskiego - powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski;

mazowieckiego - powiaty: gostyniński, Płock, płocki, sierpecki, żuromiński;

pomorskiego - powiaty: chojnicki, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski;

śląskiego - powiaty: Bytom, Gliwice, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, Piekary Śląskie, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Świętochłowice, tarnogórski, wodzisławski, Zabrze;

wielkopolskiego - powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki, wrzesiński;

warmińsko-mazurskiego - powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki.

Prognoza pogody na czwartek 30 czerwca. Gdzie jest burza?

W całym kraju do końca dnia będzie upalnie i słonecznie. - Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Na południu i południowym wschodzie lokalnie nawet do 37 stopni Celsjusza, więc na tym terenie z nieba będzie lał się prawdziwy żar – powiedział Michał Folwarski, synoptyk IMGW. Najchłodniej będzie nad morzem - do 23 st. C.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

Po południu i wieczorem prognozowane są burze, które mogą występować w całym kraju. - Najsilniej zagrzmi w pasie od wschodniego Pomorza i Warmii przez Kujawy po Opolszczyznę. Burze przyniosą przede wszystkim intensywne opady deszczu - dodał. Sumy opadów mogą sięgać 40-50 mm, co jak podkreślił synoptyk, w krótkim czasie może prowadzić do lokalnych zalań i podtopień. W trakcie burzy może wystąpić grad. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty do 90 km/h.

RadioZET.pl/ RCB/ PAP