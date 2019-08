Dramatyczny bilans długiego weekendu. Utonęło kilkanaście osób

W długi sierpniowy weekend w Polsce utonęło 13 osób. Od początku czerwca to już 231 ofiar – podało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB apeluje, aby pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

- W długi sierpniowy weekend, w Polsce utonęło 13 osób. Od początku czerwca to już 231 ofiar! Pamiętajcie, że alkohol, a także brawura to jedne z najczęstszych przyczyn tragedii w wodzie. Dlatego nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa - napisało RCB na Twitterze.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że najlepiej kąpać się w miejscach do tego przeznaczonych i stosować się do poleceń ratownika. RCB zaleca również m.in. by nie wypływać na materacu daleko od brzegu, a korzystając z łódki, roweru wodnego czy kajaka pamiętać o założeniu kapoka.

RadioZET.pl/PAP/RCB