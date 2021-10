Napadł na seniora. Jego kolega uciekał przed policją po przewodach i spadł

18-latek uderzył i obrabował niepełnosprawnego 75-letniego seniora. Policjanci z Raciąża zatrzymali agresora. Razem z nim ujęli 16-letniego uciekiniera z ośrodka wychowawczego, który przed funkcjonariuszami uciekał po przewodach. Chłopak spadł z wysokości i trafił do szpitala.

Policjanci z Komisariatu Policji w Raciążu (woj. mazowieckie, powiat płoński) zatrzymali 18-latka, który włamał się do domu starszego mężczyzny i go zaatakował. Napastnik uderzył seniora pięścią w twarz i zabrał mu pieniądze.

Poszkodowany, z uwagi na problemy z poruszaniem się i brak telefonu, nie mógł o tym fakcie nikogo powiadomić. O napaści powiedział dopiero następnego dnia rano koledze, który go odwiedził, a ten zawiadomił policję.

Raciąż. 18-latek napadł na seniora. 16-latek uciekał po przewodach i spadł

"Funkcjonariusze od razu rozpoczęli działania, by jak najszybciej określić miejsce pobytu młodzieńca. Z ich ustaleń wynikało, że może on przebywać w jednym z pustostanów kilka ulic od miejsca rozboju. Od razu tam pojechali. W czasie sprawdzania po kolei kondygnacji budynku zauważyli 18-latka, gdy wychodził przez właz na dach. Ucieczka mu się nie udała, bo został zatrzymany" - przekazała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, cytowana na stronie Mazowieckiej Policji. Na miejscu okazało się, że razem z 18-latkiem w budynku ukrył się znany policji 16-latek, uciekinier z młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Chłopak, który był osobą poszukiwaną, wszedł na dach, a następnie próbował po przewodach przedostać się na drugą stronę ulicy. W pewnym momencie spadł z wysokości kilku metrów, po czym wstał i próbował uciekać. Jednak na darmo, bo szybko został zatrzymany przez policjantów. kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Mazowieckiej Policji

Nastolatek z potłuczeniami został przewieziony karetką pogotowia na badania do szpitala. "Ostatecznie trafił do placówki wychowawczej, gdzie zgodnie z decyzją sądu powinien przebywać do momentu osiągnięcia pełnoletności" - zaznaczyła kom. Drężek-Zmysłowska.

Podkreśliła, że w przypadku 18-latka, w trakcie postępowania ustalono, że oprócz włamania do mieszkania seniora i rabunku, kilka tygodni wcześniej ukradł on ze sklepu artykuły warte ponad 800 zł.

"Po zebraniu materiału dowodowego 18-latek został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty rozboju oraz kradzieży. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące" - przekazała rzeczniczka płońskiej policji. Przypomniała jednocześnie, że zgodnie z Kodeksem karnym za rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

fot. Mazowiecka Policja

RadioZET.pl/PAP/Mazowiecka Policja