Ognisko superbakterii wykryte w Polsce. Szpital w Raciborzu wstrzymuje przyjęcia

Szpital Rejonowy w Raciborzu w poniedziałek wstrzymał przyjęcia na oddział wewnętrzny. Powodem jest wykrycie ogniska groźnej bakterii New Delhi. Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w stanie zagrożenia życia.

New Delhi to bakteria wywołująca m.in. zapalenie płuc. Potocznie zwana jest superbakterią, ponieważ zawiera nieznany dotąd „gen superodporności” na prawie wszystkie antybiotyki, z wyjątkiem tigecykliny i kolistyny. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) należy do 12 najbardziej niebezpiecznych drobnoustrojów na świecie. Pierwszy przypadek New Delhi w Polsce wykryto w 2011 roku.

Racibórz. Bakteria New Delhi w Szpitalu Rejonowym

Dwa nowe przypadki New Delhi stwierdzono u pacjentów w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. – Mamy niestety ognisko tego patogenu. Najpierw zdiagnozowaliśmy go u jednego z pacjentów, po czym przeprowadziliśmy badania wymazowe u wszystkich pozostałych pacjentów na oddziale wewnętrznym i okazało się, że jeszcze jedna osoba ma ten sam patogen – powiedział w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim Ryszard Rudnik, dyrektor Szpitala Rejonowego im. Rostka w Raciborzu.

Dyrektor szpitala przekazał, że automatycznie wdrożono odpowiednie procedury. Informację o zakażeniach przekazano stacji epidemiologicznej i odizolowano pacjentów. – W przypadku tych dwóch osób, obecność wykrytego patogenu nie wpłynęła zasadniczo na ich stan zdrowia – zaznaczył Rudnik.

Od poniedziałku szpital przyjmuje tylko pacjentów w stanie zagrożenia życia. Lecznica czeka na wygaśnięcie ogniska, co może nastąpić pod koniec tygodnia. Osoby, które wymagają hospitalizacji, będą kierowane do innych szpitali w regionie m.in. w Wodzisławiu. Pomocy chorym nie udzieli natomiast Wojewódzki Specjalistyczny Szpital numer 3 w Rybniku. Został on zawieszony po odejściu ze względów finansowych 16 lekarzy i 5 rezydentów.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni/rybnik.com.pl/oprac. AK