Jestem wstrząśnięty śmiercią funkcjonariusza Policji. Zginął na służbie zabity przez bandytę. Nie ma zgody, aby ktokolwiek podnosił rękę na tych, którzy, narażając życie, służą społeczeństwu - oświadczył we wtorek prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do tragedii, która miała miejsce na Śląsku. Policjant z Raciborza zginął, zastrzelony przez zatrzymanego do kontroli mężczyznę.

Racibórz - to właśnie w tym mieście w woj. śląskim (przy ul. Chełmońskiego) doszło we wtorek rano do tragedii. Jak relacjonowała rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara, funkcjonariusze zatrzymali samochód do kontroli. Kierowca miał poszukać dokumentów, wyjął jednak broń, z której oddał strzały do jednego z policjantów. Funkcjonariusz doznał ciężkich obrażeń. Reanimacja nie przyniosła rezultatu.

We wtorek po południu rzeczniczka śląskiej policji poinformowała, że od decyzji lekarzy zależy, kiedy będzie można wykonać czynności z udziałem mężczyzny, który śmiertelnie postrzelił policjanta. Napastnik został trafiony w udo przez drugiego funkcjonariusza.

Racibórz. Nie żyje 43-letni policjant. Duda: jestem wstrząśnięty

"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dzisiaj na służbie z rąk przestępcy zginął nasz Kolega i Przyjaciel mł. asp. Michał Kędzierski. Miał 43 lata. Pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich, którym składamy wyrazy głębokiego współczucia" - napisał na Twitterze Śląska policja, publikując zdjęcie zmarłego funkcjonariusza. Na stronie ŚP dodano, że Kędzierski służył w policji od 2011, a wcześniej był dziennikarzem lokalnych mediów.

Do tragedii w Raciborzu odniósł się także Andrzej Duda. "Jestem wstrząśnięty śmiercią funkcjonariusza policji mł. asp. Michała Kędzierskiego. Zginął na służbie zabity przez bandytę" - podkreślił.

"Nie ma zgody, aby ktokolwiek podnosił rękę na tych, którzy narażając życie, służą społeczeństwu. Łączę się w bólu z jego bliskimi. Cześć jego pamięci!" - dodał prezydent na Twitterze.

Według nieoficjalnych informacji zatrzymany to 40-latek z rejonu Raciborza, notowany wcześniej za przestępstwa narkotykowe. Policjanci opowiadają, że zatrzymany mężczyzna miał ubiór łudząco przypominający policyjny mundur. Odzież została zabezpieczona, zostanie poddana oględzinom.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Śląska Policja