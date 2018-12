Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Decyzja zapadła jednogłośnie. Po wyświetleniu wyników głosowania stołeczni radni PiS krzyczeli: „Wygraliśmy dla Warszawy”.

Wcześniej klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek, aby przed głosowaniem ws. zmian nie było dyskusji w tej sprawie. Radni PiS zablokowali mównicę. Ostatecznie głosami radnych KO wniosek został przyjęty.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski wystąpił z wnioskiem o kontynuowanie obrad bez dyskusji. W odpowiedzi radni PiS zaczęli skandować „Demokracja, demokracja, demokracja”. Przewodnicząca rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska (KO) powiedziała, że taki wniosek musi być poddany pod debatę.

W odpowiedzi radni PiS zaczęli blokować mównicę i domagali się dyskusji. Radna PiS Alicja Żebrowska zaapelowała do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby udzielił on informacji ws. podwyżek. Malinowska-Grupińska zarządziła przerwę w obradach. Dopiero po niej odbyły się wystąpienia i ostateczne głosowanie.

Uchwała w sprawie bonifikat będzie jedynym punktem obrad.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwrócił się we wtorek do radnych, by przywrócili 98-proc. bonifikatę opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów położonych na terenach należących do miasta (w przypadku gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa, wysokość bonifikaty została ustawowo ustalona na 60 proc.).

