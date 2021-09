Będzie interwencja ws. zaległych wypłat dla tłumaczy. Niektórzy czekają na pieniądze ponad rok. W takiej sytuacji jest m.in. Mateusz Spirowski z Krakowa. Tamtejszy sąd okręgowy zalega z wypłatą dla niego ok. 45 tys. złotych, najstarsze niezapłacone faktury pochodzą ze stycznia 2020 roku.

Będzie interwencja ws. zaległych wypłat dla tłumaczy. "Pojawia się dziura w budżecie domowym"

- To duża kwota. Pojawia się dziura w budżecie domowym, musiałem radzić sobie, pożyczając pieniądze od znajomych - przyznaje Spirowski w rozmowie z reporterem Radia ZET Przemkiem Tarankiem. - Nie jestem odosobnionym przykładem. Wiem, że mnóstwo moich kolegów i koleżanek ma taki sam problem - dodaje tłumacz.

Rzecznik ds. cywilnych krakowskiego sądu okręgowego sędzia Zygmunt Drożdżejko wyjaśnia, że podstawą wypłaty jest postanowienie sędziego. Przyznaje, że jest problem, wynikający z liczby spraw i obciążenia sędziów.

- Postanowienie powinno być wydane do dwóch tygodni, ale co zrobić, kiedy sędzia jest na miesięcznym urlopie albo jest chory? - pyta w rozmowie z Radiem ZET sędzia Drożdżejko. I sam na to pytanie odpowiada: - Są zastępstwa, ale w sprawach pilnych, a taka sprawa, jak przyznanie wynagrodzenia, nie jest zaliczana do spraw pilnych.

Radio ZET