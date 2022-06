Do głosowania na dwie ręce doszło w Sejmie w kwietniu 2016 roku. Małgorzata Z. tłumaczyła później, że jej kolega Kornel Morawiecki źle się poczuł i upoważnił ją do głosowania w jego zastępstwie.

W grudniu 2018 roku śledczy przedstawili Małgorzacie Z. zarzut przekroczenia uprawnień służbowych poprzez skorzystanie z karty do głosowania innego posła i oddanie za niego głosu wstrzymującego. Była posłanka nie przyznała się do zarzucanego czynu i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Proces byłej posłanki ruszył przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście w październiku ubiegłego roku. Małgorzata Z. w grudniu 2019 została zatrudniona jako ekspert w Kancelarii Premiera. W październiku 2021 została komendantem głównym OHP.

Do czasu publikacji Radiu ZET nie udało się skontaktować z Małgorzatą Z.

RadioZET.pl