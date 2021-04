We wtorek premier spotka się z Lewicą ws. jej poparcia dla KPO

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w poniedziałek, że rząd z satysfakcją przyjmuje poniedziałkową deklarację klubu Lewicy, jeśli chodzi o rozmowy o kształcie Krajowego Planu Odbudowy. Przekazał, że premier Mateusz Morawiecki przyjmie zaproszenie na spotkanie ws. KPO. - Mam nadzieję, że taka konstruktywna wymiana zdań przybliży nas do wspólnego działania w tym zakresie - powiedział Müller.

Spotkanie premiera z Lewicą ws. Krajowego Planu Odbudowy we wtorek w Sejmie

Klub Lewicy ma reprezentować wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, poseł Adrian Zandberg i lider Wiosny Robert Biedroń, a także m.in. szef klubu Krzysztof Gawkowski oraz wiceprzewodniczące Beata Maciejewska i Magdalena Biejat. Wcześniej w poniedziałek Lewica przedstawiła sześć postulatów do Krajowego Planu Odbudowy i zwróciła się do rządu o rozmowę i spotkanie w Sejmie. Te postulaty to: co najmniej 30 proc. środków dla samorządów; 400 mln euro dla zagrożonych przez epidemię branż; zbudowanie 75 tys. tanich mieszkań na wynajem; 1 mld euro na szpitale powiatowe; przygotowanie szczegółowego planu wydatków; powołanie Komitetu Monitorującego wydawanie środków.

Według Roberta Biedronia, który poinformował, że spotkanie premiera z Lewicą odbędzie się o godz. 9 w Sejmie, odbędzie się ono w formule stacjonarnej. - Będzie ono dotyczyło KPO i ratyfikacji - powiedział polityk.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument określający program reform i inwestycji związanych z odbudową Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Ma być finansowany ze specjalnej puli unijnych pieniędzy. Chodzi o 220 mld złotych z unijnego Funduszu Odbudowy.

