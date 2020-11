Kuratorzy sądowi od blisko roku czekają na obiecane przez rząd podwyżki. To jedyna grupa zawodowa, która po ubiegłorocznych protestach pracowników wymiaru sprawiedliwości mimo podpisanego porozumienia, została bez pieniędzy - dowiaduje się Radio ZET.

Kuratorzy sądowi od blisko roku czekają na obiecane przez rząd podwyżki. To jedyna grupa zawodowa, która po ubiegłorocznych protestach pracowników wymiaru sprawiedliwości mimo podpisanego porozumienia, została bez pieniędzy - informuje w środę rano się Radio ZET.

Pieniądze, które rząd przeznaczył na podwyżki miały już trafić na konta poszczególnych sądów w kraju.

Pieniądze dla nas są na kontach sądu, brakuje jedynie podpisu premiera na rozporządzeniu - tłumaczy reporterce Radia ZET Joannie Mąkosie, Aleksandra Szewera - Nalewajek ze związku zawodowego kuratorów

Radio ZET: kuratorzy sądowi od roku nie dostali obiecanych podwyżej

Wykonałam kilkadziesiąt telefonów, nikt nie chce nam powiedzieć dlaczego premier go nie podpisał. A aplikanci kuratorscy wciąż zarabiają poniżej najniższej krajowej, co jest niedopuszczalne - dodaje Szewera - Nalewajek.

Zapisane w porozumieniu podwyżki to średnio ok. 900 zł na etat. Kuratorzy uważają, że brak rozporządzenia, które spowodowałoby przelanie pieniędzy na konta pracowników, to szukanie oszczędności w budżecie państwa. Od nowego roku podwyżki w wymiarze sprawiedliwości mają być zamrożone.

Obecnie kurator zawodowy z 15-letnim stażem, bez dodatku terenowego, zarabia ok. 2900 zł netto.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET/RadioZET.pl/Joanna Makosa