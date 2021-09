"Najmłodszy polski milioner" Piotr Kaszubski zasiądzie na ławie oskarżonych. Jest termin

Informacje Radia ZET potwierdził Marcin Saduś rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie. - Prokurator został zawiadomiony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, że w dniu 29 września 2021 r. odbędzie się posiedzenie wstępne, organizacyjne, przed rozprawą, o którym mowa w art. 349 kodeksu postępowania karnego - napisał prokurator Saduś.

Radio ZET: Jest termin posiedzenia Piotra Kaszubskiego. "Najmłodszy polski milioner" unikał płacenia podatków

Piotr Kaszubski pierwsze zarzuty dotyczące oszustwa usłyszał w 2015 roku, uciekł z kraju, został zatrzymany w Wiedniu i wydany przez sąd austriacki, ale pod pewnymi warunkami. Austriaccy sędziowie nie zgodzili się na rozszerzenie zarzutów wobec Piotra Kaszubskiego, dlatego najważniejsza część śledztwa, w którym prokuratura zarzuca mu oszukanie 174 tysięcy klientów na kwotę 28 milionów złotych, jest zawieszona.

Jeśli śledczy skierują akt oskarżenia w tej sprawie, polski sąd nie będzie mógł za niektóre czyny wymierzyć biznesmenowi kary więzienia. Wszystko przez niekorzystne orzeczenie z Austrii. To, co śledczy mogli zrobić, to zrobili, czyli oskarżyli Piotra Kaszubskiego o to, że unikał płacenia podatków, czym naraził budżet państwa na stratę ponad 3 milionów złotych. Zdaniem śledczych oskarżony unikał płacenia podatków za lata 2014-2015.

- Popełniając przestępstwa skarbowe, Piotr Kaszubski zatajał prowadzenie działalności na własny rachunek, posługując się innymi podmiotami gospodarczymi, którymi faktycznie kierował. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności, a także wysokimi grzywnami - poinformował Radio ZET rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

"Najmłodszy milioner" nie przyznaje się do zarzucanych czynów i twierdzi w mediach, że nie miał możliwości dowiedzenia swojej niewinności. Jako 20-latek Piotr Kaszubski wystartował w biznesie związanym z medycyną estetyczną. Sprzedawał żel do wybielania zębów i inne produkty kosmetyczno-lecznicze. Część z nich okazała się szkodliwa dla zdrowia.

