Radio ZET podpisuje się pod apelem w obronie TVN. Dołączcie do nas

Wolne media są fundamentem demokracji. Chcemy, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądamy, należała wyłącznie do nas. Chcemy mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki.

APEL W OBRONIE TVN - PODPISZ

Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami.

W związku z tym apelujemy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował "lex TVN".

Sejm odrzucił w piątek bezwzględną większością głosów uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej potocznie lex TVN. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparli wszyscy obecni na sali przedstawiciele klubu PiS, trzech posłów z Kukiz'15 oraz dwóch niezrzeszonych.

RadioZET.pl