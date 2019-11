Na rok i półtora roku więzienia skazał sąd dwóch mężczyzn, którzy znęcali się nad 2-letnim chłopcem. Mężczyźni zamykali dziecko „dla zabawy” w pralce, wkładali do ust papierosa. Wyrok jest nieprawomocny.

Skazanymi są dwaj mieszkańcy Radomia, 23-letni Tomasz K. i 19-letni Adam B. Pierwszy z nich jest partnerem matki dziecka. Gdy kobieta zostawiła pociechę pod jego opieką, rozpoczęła się gehenna malca.

Jak podaje PAP, do zdarzeń dochodziło w maju 2018 roku. Do K. przyszedł Adam B. We dwójkę urządzili 2-latkowi koszmarny dzień.

Tomasz K. włożył dziecko do pralki automatycznej, a drugi z mężczyzn nagrywał filmik. Obaj śmiali się z dwulatka w pralce, który przestraszył się sytuacji i zaczął płakać. Czytamy, że jeszcze tego samego dnia sfotografowano dziecko z papierosem w ustach (niezapalonym). Film i zdjęcie trafiły do sieci.

Chłopiec zanosił się od płaczu. Okrutnicy naśmiewali się z niego, podczas gdy on czuł, że walczy o życie.

Zdaniem śledczych było to znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i narażenie dziecka na utratę życia i zdrowia. Wyrok pozostaje nieprawomocny.

RadioZET.pl/Anna Józefowicz