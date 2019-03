Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Dziecko gorączkowało od piątku. Najpierw było leczone w przychodni, do szpitala przy ulicy Tochtermana trafiło we wtorek. Dzień później dziewczynka zmarła.

Jak informuje prokuratura, mimo przeprowadzonej sekcji zwłok biegli nie są jeszcze w stanie przedstawić wstępnej opinii co do bezpośredniej przyczyny zgonu dziecka.

– Pobrano wycinki do badań histopatologicznych. Być może po tych badaniach przyczyna śmierci zostanie wyjaśniona – mówi Beata Galas, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Zawiadomienie w sprawie śmierci dziecka złożył w czwartek ojciec 3-latki. Mężczyzna zarzuca lekarzom „błąd w sztuce medycznej”. W prokuraturze przedstawił kserokopię dokumentacji medycznej ze szpitala.

– Dziecko było poddane różnym badaniom. Lekarze podejrzewali infekcję wirusową. W rozmowach z rodzicami nie było mowy o istnieniu bezpośredniego zagrożenia życia dziewczynki. To, co się stało, było zaskoczeniem zarówno dla rodziców, jak i lekarzy – informuje Galas.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Radom Wschód. Prokurator wystąpił do szpitala o przekazanie oryginału dokumentacji. Z taką samą prośbą zwrócił się do innych placówek medycznych, w których dziecko było badane, zanim trafiło do szpitala.

W sprawie mają być przesłuchani lekarze, pielęgniarki, a także osoby, które przebywały wraz z dziewczynką w tej samej sali szpitalnej.

