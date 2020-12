Pracodawca oskarżony o zgwałcenie 16-latki. Wcześniej miał ją upić i pobić

65-latek jest podejrzany o upicie i zgwałcenie 16-latki, która pracowała w jego gospodarstwie sadowniczym. Prokuratura w Radomiu skierowała do miejscowego sądu akt oskarżenia w sprawie mężczyzny. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

65-letniemu właścicielowi sadów pod Radomiem zarzucono popełnienie dwóch przestępstw - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas. Według śledczych mężczyzna upił nastolatkę, a następnie używając wobec niej przemocy, doprowadził do obcowania płciowego.

W maju 16-latka podjęła pracę sezonową w gospodarstwie sadowniczym pod Radomiem należącym do Eugeniusza C. Matka dziewczyny także pracowała u niego dorywczo, ale na noc wracała do domu. Dziewczynie właściciel gospodarstwa udostępnił odrębny pokój, by nie musiała dojeżdżać.

Radom. Miał upić i zgwałcić nastolatkę. 65-latek oskarżony

Według śledczych 65-latek zaproponował 16-latce alkohol, nakłonił ją, by się z nim napiła, a następnie wbrew jej woli doprowadził do stosunku seksualnego. Nad ranem nastolatka wsiadła na rower i uciekła do domu. Nie wiedziała, co się z nią działo, była obolała i miała porwaną odzież. Jej matka złożyła zawiadomienie o gwałcie.

Eugeniusz C. miał szarpać dziewczynę, bić ją po całym ciele i po głowie. Pokrzywdzona doznała obrażeń ciała świadczących o tym, że broniła się przed napastnikiem. 65-latek nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zaprzeczył, że nakłaniał małoletnią do picia alkoholu i że odbył z nią stosunek wbrew jej woli. Sprawę będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Radomiu.

Za rozpijanie osoby małoletniej mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Gwałt zagrożony jest karą więzienia od 2 do 12 lat.

RadioZET.pl/PAP