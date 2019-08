Awaria w oczyszczalni Czajka w stolicy sprawiła, że od środy do Wisły trafia 3 tysiące litrów ścieków na sekundę. Władze Warszawy zapewniają, że sytuacja jest opanowana. Prezydent Trzaskowski mówił o kontrolowanym zrzucie ścieków. Innego zdania są rządowe instytucje, które mówią o katastrofie ekologicznej.

Miasto powołało sztab kryzysowy w siedzibie warszawskich wodociągów. Prezydent Trzaskowski uczestniczył też w posiedzeniu sztabu kryzysowego zwołanym dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sytuacja jest poważna, ale nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Opracowujemy działania, które zmniejszą szkodliwość ścieków. Chcemy zastosować ozonowanie, które sprawi, że to, co wpływa do Wisły, będzie o wiele bardziej bezpieczne.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy