Śmierć 3,5-miesięcznego chłopczyka. Nowe fakty z prokuratury

Do śmierci 3,5-miesięcznego dziecka doszło w niedzielę 30 października w miejscowości Rajkowy na Pomorzu. Niemowlę było karmione około godz. 2 w nocy, a nad ranem matka stwierdziła, że leżało na wznak i nie oddychało. Lekarz, który przyjechał na miejsce, stwierdził zgon.

Prokuratura Rejonowa w Tczewie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci niemowlęcia. - W poniedziałek (31 października) została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka - poinformował PAP prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.

Rajkowy. Śmierć 3,5-miesięcznego chłopczyka. Nowe fakty

Prokurator wskazał, że po sekcji zwłok nadal nie jest znana przyczyna śmierci dziecka. - Biegły nie wypowiedział się na temat bezpośredniej przyczyny zgonu – zaznaczył Duszyński. Jak dodał, w trakcie sekcji nie stwierdzono obrażeń ciała chłopca i w celu dalszych badań pobrano materiał histopatologiczny.

- Matka chłopca twierdziła, że dziecko nie oddycha i nie daje oznak życia - przekazał wersję rodzica prok. Duszyński. Radio Gdańsk poinformowało, że 21-letnia matka dziecka karmiła je ok. godz. 2 w nocy, a potem ponownie położyła spać. Nad ranem stwierdziła, że dziecko leży na wznak i nie oddycha. Wezwano pogotowie, a na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz wykluczył wstępnie, by do śmierci chłopczyka przyczyniły się osoby trzecie.

Będący na miejscu prokurator z udziałem zespołu medycznego przebadali w domu również drugie, 1,5-roczne dziecko. - Badanie nie wykazało, żeby dziecko miało obrażenia ciała - tłumaczył Duszyński.

Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W sprawie nikt nie został zatrzymany. Niewykluczone, że dziecko mogło zakrztusić się pokarmem lub mogło dojść do śmierci łóżeczkowej.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Mirowicz