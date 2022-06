Ranking "Perspektyw" 2022. Które uczelnie najlepsze w Polsce?

Fundacja edukacyjna "Perspektywy" ranking uczelni przygotowała po raz 23. Oceniając szkoły wyższe, eksperci uwzględniali 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukową, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.

„Nad rankingiem pracujemy praktycznie przez cały rok - dyskutujemy z polskimi i zagranicznymi ekspertami na temat jego kryteriów, organizujemy posiedzenia kapituły” - zaznaczyli twórcy zestawienia na stronie „Perspektyw”.

Ranking uczelni i studiów 2022 "Perspektyw". W czołówce zmiana

Według rankingu 2022 najlepszą uczelnią w Polsce jest tym razem Uniwersytet Warszawski, minimalnie wyprzedzając Uniwersytet Jagielloński, który zwyciężył zeszłoroczne zestawienie. Na trzecim miejscu pozostaje Politechnika Warszawska.

Tuż za podium znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (ex aequo czwarte miejsce). W pierwszej dziesiątce są jeszcze: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 10. miejscu ex aequo zajmują: Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Łódzka.

„Perspektywy” przygotowały też ranking oceniający poszczególne grupy i kierunki studiów. Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce pierwsze miejsce należy do Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi 20 takich kierunków. Za nim jest Politechnika Warszawska (16 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński (14 kierunków).

Ranking „Perspektyw” 2022. Które uniwersytety i politechniki najlepsze?

Jak zaznacza Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy”, najważniejszymi odbiorcami zestawienia są oczywiście maturzyści. - Nie przypadkiem ogłaszamy go na dwa tygodnie przed rozdaniem świadectw dojrzałości. Chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju “fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach – wyjaśnił na stronie „Perspektyw”

Fundacja zaprezentowała też ranking według typów uczelni. Biorąc pod uwagę same uniwersytety, pierwsze miejsce również należy do UW, za nim jest UJ i UAM. Z kolei w rankingu uwzględniającym same uczelnie techniczne prym wiodą: Politechnika Warszawska, AGH i Politechnika Gdańska.

Jak co roku opracowano też zestawienie uczelni niepublicznych. Tu na pierwszym miejscu wciąż jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dalej uplasował się SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny z siedzibą w Warszawie i Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

